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Прокуратура пригласила Айман Умарову на разговор. Не получилось

Сотрудники прокуратуры Бостандыкского района все-таки извинились перед юристом, однако Умарова все равно намерена идти в суд.

Фото : time.kz19 июля 2018, 14:33

Прокурор Бостандыкского района, отправивший алматинскому адвокату Айман Умаровой письмо с оскорблениями, пригласил ее на разговор. Однако правозащитник от предложения отказалась, еще раз подтвердив свое намерение обратиться в суд, передает Zakon.kz.

Также юрист рассказала, что кроме обидчика ей сегодня позвонили и другие сотрудники прокуратуры, которые принесли свои извинения. Но на решение Айман Умаровой отстоять свою позицию в суде это не повлияло.

"Я отказалась от встречи с ними. Я плохо себя чувствую. Они мне звонили, извинялись, но это никак не влияет на мое решение обратиться в суд. У них было больше двух недель сделать это. Все адвокаты уже хотят присутствовать на этом процессе", - рассказала Умарова.

Айман Умарова ранее объяснила, почему намерена занять принципиальную позицию в этом вопросе и обратиться с заявлением в судебные органы.Сейчас юрист уже провела необходимую досудебную подготовку: собрала все доказательства, нотариально заверила документы, подтверждающие факт оскорбления.


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