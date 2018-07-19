Денис Тен госпитализирован: врачи проводят консилиум
19 июля 2018, 16:35
Нападение на спортсмена произошло днем на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.
Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен госпитализирован с ножевым ранением в Центральную городскую клиническую больницу №12, сообщает Zakon.kz.
"В настоящий момент врачи проводят консилиум. Всю информацию сообщим по итогам совещания", - сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения Алматы Лейла Кенесбаева.
По информации СМИ, нападение на спортсмена произошло днем на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.
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