Какие ранения получил Денис Тен, рассказали врачи

Он был взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов.

Медики предоставили информацию об оказании медицинской помощи казахстанскому фигуристу Денису Тену, сообщает Zakon.kz.

Вызов на пульт Станций скорой помощи поступил 19 июля в 14.56. На место вызова в экстренном виде выехала бригада скорой медицинской помощи.

"Пациент Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении "Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов? Наружное кровотечение", - сообщили в управлении здравоохранения города.

Чуть позже, руководитель управления здравоохранения Алматы Серикбол Мусинов рассказал журналистам, что Денис Тен был доставлен в больницу в 15:23. Скорую помощь вызвали случайные прохожие, и она прибыла вовремя. Пострадавший к моменту приезда врачей потерял много крови и находился без сознания.

«Сейчас состояние пациента критическое. Проводятся реанимационные мероприятия и предпринимаются все необходимые меры. Все ресурсы у нас есть, кровь дополнительно не нужна. Мы не останавливаемся", – сообщил С. Мусинов.

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С момента поступления состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия. На фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов.