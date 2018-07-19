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Весь личный состав ДВД Алматы ориентирован на поиски убийц Дениса Тена

Собрана группа из лучших оперативников.

Фото : zakon.kz19 июля 2018, 18:27

В ДВД Алматы сообщили, что принимаются все необходимые меры по задержанию нападавших, передает zakon.kz.

"Имеются ориентировка, но в интересах следствия мы не можем разглашать эти данные. Подробности будут сообщены дополнительно", - информировал и.о начальника следственного управления ДВД Алматы Акылбек Умбеталиев.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статьям 106 и 192 ч.2. После подтверждения смерти Дениса Тена дело переквалифицировали по статье 99 ч.2.

По прибытию на место полицейскими были проведены все мероприятия и собраны необходимые вещественные доказательства.

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