Весь личный состав ДВД Алматы ориентирован на поиски убийц Дениса Тена

Собрана группа из лучших оперативников.

В ДВД Алматы сообщили, что принимаются все необходимые меры по задержанию нападавших, передает zakon.kz.

"Имеются ориентировка, но в интересах следствия мы не можем разглашать эти данные. Подробности будут сообщены дополнительно", - информировал и.о начальника следственного управления ДВД Алматы Акылбек Умбеталиев.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статьям 106 и 192 ч.2. После подтверждения смерти Дениса Тена дело переквалифицировали по статье 99 ч.2.

По прибытию на место полицейскими были проведены все мероприятия и собраны необходимые вещественные доказательства.

Все новости по теме читайте здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!