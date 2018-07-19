Биртанов: Ранения Тена были не совместимы с жизнью

Министр здравоохранения рассказал, как пытались спасти Дениса Тена.

Министр здравоохранения сообщил подробности произошедшей сегодня трагедии, передает корреспондент zakon.kz.

Елжан Биртанов выразил соболезнования семье Дениса Тена.

"Сегодня в 14.56 в Алматы поступил вызов скорой помощи о том, что неизвестный мужчина на улице находится с ножевым ранением, через 2 минуты вызов был передан бригаде, через 10 минут приехала бригада. Там уже выяснилась личность пострадавшего. Через 11 минут Тен был доставлен в стационар местный, по пути было извещено, хирурги уже ждали карету скорой помощи. По пути были начаты мероприятия по оказанию помощи, поскольку был геморрагический шок и потеря крови. Сразу взяли его в реанимацию, на операцию, в течение двух часов пытались спасти, но не удалось, к сожалению. В 17.30 констатировали смерть. Причина – большая кровопотеря вследствие ножевого ранения", - сообщил Елжан Биртанов.

Переливание крови делали, все необходимые мероприятия были оказаны, в связи с большой кровопотерей – это всегда категория высокого риска для жизни. Все подробности будут известны после завершения патологоанатомической экспертизы, операцию уже провели.

До приезда скорой помощи была массивная кровопотеря, были влиты необходимые растворы, заменители и так далее. Более подробно информацию Управление здравоохранения города Алматы даст, самое главное, что помощь была оказана своевременно, в полном объеме. В связи с тяжелым ранением, фактически несовместимым с жизнью спасти его не удалось.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов выразил соболезнования семье Дениса Тена.

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