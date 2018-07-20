Илья Ильин - Мы потеряли гениального спортсмена

Илья выразил соболезнования семье Дениса.

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин рассказал, что думает о гибели своего товарища Дениса Тена, сообщает zakon.kz.

Я ещё нахожусь в шоке от трагедии, которая случилась сегодня в Казахстане. Мы потеряли гениального спортсмена, замечательного парня, человека который приносил радость в наши сердца, который сделал для нашей страны очень много несмотря на свой молодой возраст, - написал Илья на своей странице в Instagram.

Илья называет Дениса Тена своим маленьким братишкой, который при встрече всегда поражал его своим ярким интеллектом и культурным поведением.

Денис всегда говорил, что я его мотивирую на развитие в жизни, а на самом деле смотря на него я стремился стать лучше, видя его я говорил себе, вот растёт парень Молодчина. Как же больно осознавать что его теперь с нами нет.

Илья выразил соболезнования семье Дениса.

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