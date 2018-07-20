Казахстанский боксер Геннадий Головкин выразил соболезнования в связи с гибелью Дениса Тена, передает Zakon.kz.

Он опубликовал совместное фото с Теном.

"Ты навсегда останешься в нашей памяти. RIP (покойся с миром)", - написал Головкин в Instagram.

Напомним, великий казахстанский фигурист Денис Тен скончался накануне в больнице в Алматы.

В ДВД Алматы сообщили, что спортсмен был ранен преступниками, пытавшимися обокрасть его автомобиль. Увидев, как двое неустановленных лиц пытаются украсть зеркала с его автомобиля, Денис Тен вступил с ними в схватку, в результате которой и получил ножевое ранение. По данному факту начато расследование, на розыск преступников.

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