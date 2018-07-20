Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена

Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию.

Фото : Cosmopolitan20 июля 2018, 08:53

Задержан подозреваемый по убийству Дениса Тена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По факту убийства Дениса Тена в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены.

Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию.

Другая информация в интересах следствия не распространяется.

19 июля стало известно, что фигурист Денис Тен скончался в больнице. Нападение на спортсмена произошло 19 июля в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

Все новости по теме смотрите здесь.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты