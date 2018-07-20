Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена

Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию.

Задержан подозреваемый по убийству Дениса Тена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По факту убийства Дениса Тена в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены.

Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию.

Другая информация в интересах следствия не распространяется.

19 июля стало известно, что фигурист Денис Тен скончался в больнице. Нападение на спортсмена произошло 19 июля в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

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