На катке «Медеу» установят мемориал Денису Тену

Ряды инициативной группы пополняют сотни казахстанцев.

Неравнодушные казахстанцы выступили с инициативой установить мемориал трагически погибшему бронзовому призеру олимпийских игр Денису Тену на высокогорном катке «Медеу», сообщает Zakon.kz.

«Я получила добро от ледового катка «Медеу» на установку мемориала Денису! Сейчас мне нужно срочно сколотить инициативную группу, которая ЗА мемориал», - сообщила Азиза Утегенова на странице в FB.

Ряды инициативной группы пополняют сотни казахстанцев. Краудфандинговую компанию по сбору средств запустили сегодня.

Денис Тен погиб 19 июля в Алматы. Он попытался остановить грабителей, которые снимали зеркала с его машины, но получил удар ножом в бедро. Несмотря на усилия врачей, Денис Тен скончался в 17.30 от потери трех литров крови.

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