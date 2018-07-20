Глава государства поручил Касымову и Кожамжарову взять на контроль дело Дениса Тена

Руководству Администрации Президента было поручено держать ход расследования на постоянном контроле.

Глава государства поручил генеральному прокурору Кайрату Кожамжарову и министру внутренних дел Калмуханбету Касымову взять дело об убийстве заслуженного мастера спорта РК Дениса Тена под особый контроль, а также обеспечить его тщательное и объективное расследование, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Руководству Администрации Президента было поручено держать ход расследования на постоянном контроле.

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников МВД и ДВД Алматы во главе с первым заместителем министра внутренних дел Жанатом Сулейменовым.

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