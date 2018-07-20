Прощай, чемпион: Казахстанец посвятил стихи Денису Тену

19 июля не стало казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Сатирик, поэт Самат Джамаев посвятил стихи трагически погибшему призеру олимпийских игр Денису Тену, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец опубликовал стихотворение на своей странице в facebook.

Прости, чемпион!

Это наша вина -

Молчание, страх и бессилие…

Больная безумием, эта страна

Рождает одно лишь насилие!

Прости, чемпион!

Твоя кровь, твоя боль -

Последствие всех равнодуший…

Мы сами отдали шакалам контроль,

Продав заодно наши души!

Прости, чемпион!

В шуме всех панихид,

Речей, громких фраз, оправданий -

Мы будем скрывать свой бессовестный стыд

И правду разочарований…

Прощай, чемпион!

«Очень трогательный стих. Слова берут за душу. Это действительно трагедия, которая обнажает нашу действительность», «Нет оправданий... никаких. Мы виноваты, все...», «Невыносимо... какая трагедия» - пишут в комментариях к посту пользователи сети.

19 июля около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой на Дениса Тена напали двое автоворов, укравших с его автомобиля зеркала. В ходе потасовки фигуристу был нанесен удар ножом. Прибывшая бригада скорой помощи доставила Дениса в ЦГКБ №12, где он скончался от полученных ран. На данный момент задержан один подозреваемый, ведется розыск второго. На поиски ориентирован весь личный состав ДВД города, собрана следственная группа из лучших оперативников.

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