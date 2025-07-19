19 июля казахстанцы вспоминают великого фигуриста Дениса Тена

19 июля 2018 года не стало талантливого казахстанского фигуриста Дениса Тена, который умер в Алматы от рук воров, сообщает Zakon.kz.

Алматинец Рашит Ильясов на своей странице в соцсетях опубликовал видео, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта, чтобы напомнить, каким был Денис Тен.

"Денис был не только спортсменом, но и музыкантом. На фоне звучит его собственная композиция. У него также был сценарий фильма, который, кстати, вышел в прошлом году – его все-таки сняли. "Слепая любовь". Обязательно посмотрите. После трагедии я часто представлял его таким: в облаках, в раю, как будто он на небесах. И иногда, мне кажется, что он смотрит на нас с высоты – чтобы понять, изменились ли мы. Надеюсь, это видео отзовется в ваших сердцах. Светлая память Денису. Мы помним", – написал житель Алматы. Рашит Ильясов

Другой горожанин Александр Цой в соцсетях выложил фрагмент из видео, на котором совсем маленький Денис признается, что после завершения спортивной карьеры, хотел бы стать актером или голливудским режиссером.

"Помню тот день до мелочей – 19 июля 2018 года. В обед во всех новостных лентах прошла информация о том, что на Дениса Тена было совершенно вооруженное нападение. Где-то в центре города. Он ранен, но неопасно. Сейчас находится в больнице. Немного отлегло от сердца – неопасно ранен. Первой же мыслью было: "Сможет ли кататься после ранения?" И вдруг в шесть вечера, как гром среди ясного неба: "Денис скончался от острой кровопотери". Помню, как померк свет за окном, как стало трудно дышать". Александр Цой

Отметив, что в этот момент был в торговом центре. После страшного сообщения во всем ТРЦ умолкла музыка, закрылись аттракционы, в магазинах стали гасить свет, люди рыдали навзрыд.

"Страна будто впала в оцепенение, погрузившись в необъявленный траур. Это невозможно! Это сон, просто страшный сон! Не могут такие талантливые люди уходить так рано. Не может человек, обласканный океаном людского обожания, погибнуть так трагично, так глупо и нелепо. Это неправильно, это против хода цивилизации". Александр Цой

Александр Цой подчеркнул, что Денис олицетворял собой вселенную добра, трудолюбия и таланта.

Казахстанский фигурист умер от обильной кровопотери в результате схватки с автоворами, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. Спортсмену было 25 лет.

14 января 2019 года обвиняемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов признал вину в содеянном. Помимо Киясова по делу проходили Арман Кудайбергенов и Жанар Толыбаева.

17 января 2019 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы был оглашен приговор по делу об убийстве Дениса Тена. Нуралы Киясов признан виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорен к 18 годам лишения свободы. Арман Кудайбергенов приговорен к 18 годам лишения свободы. Жанар Толыбаева признана виновной и ей назначено 4 года лишения свободы.