В Талгаре мужчина вышел из дома и бесследно исчез

Розыски, проведенные родственниками и друзьями пропавшего без вести, никаких результатов не принесли.

В редакцию Zakon.kz обратились друзья пропавшего без вести Максима Амангельдиновича Кулатаева 1978 года рождения, который ушел из дома еще 6 июля и бесследно исчез.

По словам его друга, представившегося Максимом, с пропавшим без вести они знакомы более 20 лет. А потому он считает, что ситуация очень серьезная.

«Он нормальный парень – общительный, веселый и вполне адекватный. Выходя из дома, он оставил все свои вещи и деньги, взяв с собою только мобильный телефон и 30 тысяч тенге. Это было две недели назад, и на эти деньги Максим просто не смог бы прожить. Я знаю всех его родственников, друзей и знакомых с которыми он общался, и его никто не видел. Поэтому я считаю, что будет очень хорошо, если он вообще жив», – рассказал друг Максима.

По его словам, об исчезновении М. Кулатаева, друзья и родственники узнали только три дня назад, от его сестры. Как оказалось, все это время она считала, что Максим находится где-то у друзей или знакомых. И только потом, спохватившись, что брата нет слишком долго, начала его активно разыскивать.

Так и не сумев разыскать Максима, они написали сегодня официальное заявление в полицию в г. Талгар (Алматинская область). Также сегодня они договорились на встречу с руководителем общественно-инициативного проекта СОБ Исламом Угушевым, который непосредственно занимается поиском пропавших людей и очень надеются, что он сможет помочь.

«В последнее время Максим вместе с сестрой жил в Талгаре в доме отца. Уходя из дома в тот день, он сообщил родным, что приедет вечером, чтобы забрать какие-то свои вещи и деньги. Но все это так и осталось дома. Также в тот день он назначил друзьям встречу на 7 часов вечера. Они хотели куда-то вместе сходить и отметить отъезд Максима в Россию, куда он собирался поехать к сестре и матери в ближайшее время. Но на встречу он тоже не приехал. Друзья его долго прождали, пытались дозвониться, но мобильный телефон был отключен. Вместе мы опросили уже всех его знакомых, но ни каких следов не нашли. С момента своего ухода из дома Максим никому из друзей не звонил и ни разу не вышел на связь в соцсетях. В Россию, а точнее в город Барнаул, где проживает мать Максима и его вторая сестра, мы тоже звонили. По словам женщин, он им написал за несколько дней до исчезновения, что собирается приехать, и планирует купить билеты на поезд на 11 июля. Но в итоге в Россию так и не приехал, и как мы специально узнавали, на поезд он не садился. Да и как бы он поехал в Россию без денег и без вещей? В общем, создается впечатление, что он как будто просто испарился», – завершил свой рассказ друг исчезнувшего мужчины.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего без вести Максима Амангельдиновича Кулатаева 1978 года рождения, его родственники и друзья просят позвонить по телефонам:

8 777 255 66 14

8 777 730 11 22

либо 102

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