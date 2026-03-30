Вышел из дома и исчез: в Кентау третью неделю ищут подростка

В Кентау пропал 16-летний подросток по имени Дамир Сулеймен. 9 марта он вышел из дома и не вернулся, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: 8-775-000-02-11, 8-705-311-78-53 или на канал "102".

Правоохранительные органы подчеркивают, что любая информация может оказаться важной, и призывают граждан к содействию.

Ранее сообщалось, что в Костанае нашли тело без вести пропавшего 17-летнего юноши.