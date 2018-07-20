Назначен вице-министр общественного развития РК

Им стал Берик Арын.

Постановлением Правительства РК Берик Сакбайулы Арын назначен на должность вице-министра общественного развития РК и освобожден от должности вице-министра по делам религий и гражданского общества РК, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

Берик Арын родился в 1969 году в Талдыкурганской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Филология», Казахский государственный юридический университет — по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1994 году референтом, атташе Управления стран Среднего, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК.

С 1996 по 2001 гг. работал атташе, третьим, вторым и первым секретарем Посольства РК в Королевстве Саудовская Аравия.

С 2001 по 2002 гг. занимал должности начальника отдела Департамента двустороннего сотрудничества Африки Министерства иностранных дел РК, начальника отдела Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки МИД РК.

С 2002 по 2006 гг. — советник Посольства РК в Арабской Республике Египет.

С 2006 по 2007 гг. — главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента РК.

С 2007 по 2009 гг. — заведующий Отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента РК.

С 2009 по 2011 гг. работал заместителем Руководителя Аппарата Сената Парламента РК.

С 2011 по 2016 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Арабской Республике Египет.

С 2012 по 2016 гг. работал по совместительству Постоянным Представителем РК при Лиге Арабских Государств, Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Королевстве Марокко, а также Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Алжирской Народной Демократической Республике, Республике Тунис.

С июня 2016 года и по настоящий момент занимал должность вице-министра по делам религий и гражданского общества РК.

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