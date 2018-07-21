В этом году больше всего случаев, когда дети падали из окон, было в Астане, Кызылординской, Атырауской, ВКО, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской и Павлодарской областях.

В Казахстане дети стали чаще выпадать из окон. В 2016 году 85 случаев. В прошлом - уже 107. Каждый день только в городскую детскую больницу Астаны попадает как минимум два ребенка, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Сын Натальи Земцовой стал инвалидом. Трагедия произошла пять лет назад. Пока женщина отвлеклась, чтобы приготовить завтрак, полуторогодовалый малыш забрался на подоконник, открыл окно и полетел вниз.

- На горьком опыте, мы сразу поставили ограничители. Убедительная просьба, родители, ставьте ограничители. На первом этаже, по возможности решётки. Бывает что с 4 этажа ничего, а со второго этажа со смертельным исходом. Смотрите, конечно же, за детьми. Мы никогда не задумывались, что это может с нами произойти, - сказала Наталья Земцова.

Только за пять месяцев этого года по данным комитета по чрезвычайным ситуациям погибли 4 ребенка. Одна из последних трагедий произошла в начале этого месяца. В Карагандинской области 4-летний малыш сорвался с высоты 5 этажа. Спасти его не удалось.

По официальным данным, в этом году больше всего случаев, когда дети падали из окон, было в Астане, Кызылординской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской и Павлодарской областях. Возраст - от одного года. Помимо родительской беспечности, источником бед стали пластиковые окна. Дети открывают их с легкостью. И еще легче выталкивают москитные сетки, которые на первый взгляд выглядят надежными.

Спасатели призывают родителей к банальным, но действенным мерам: не оставлять окна открытыми, если в доме находятся малолетние дети, не позволять ребенку стоять на подоконнике. Рассчитывать на надежность москитных сеток - не стоит! Необходимо установить на окна специальные фиксаторы. И самое главное - не оставлять детей без присмотра.

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