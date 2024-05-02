Дети выпадают из окон: как их обезопасить

Оставление детей без присмотра привело к тому, что в 2023 году в Восточном Казахстане зафиксировано восемь случаев выпадения детей из окон. В областном Департаменте по ЧС рассказали, какие меры безопасности можно принять, сообщает Zakon.kz.

"Основная причина трагедий – оставление детей без присмотра, отсутствие на окнах защитных устройств", – сказал начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Арман Нарурызбаев.

По мнению сотрудников ДЧС, соблюдение определенных правил поможет избежать несчастных случаев с детьми. При этом они подчеркнули, что только родители могут повлиять на создание безопасности своих детей в квартирах и домах.

"Многие родители сами приучают детей смотреть в окно, ставят их на подоконник, чтобы показать природу, птиц, помахать папе ручкой", – отметила психолог ДЧС ВКО Светлана Андрусенко.



ДЧС просит взрослых принять во внимание следующие рекомендации



Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок.

Не устанавливать мебель вблизи окон.

Окна должны быть со специальными защитными устройствами.

Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно.

Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в ваше отсутствие.

Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.

Помните, москитная сетка не спасет ребенка от падения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефонам 112, 101.

Ранее сообщалось, что ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома в Актау.