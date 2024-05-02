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Дети выпадают из окон: как их обезопасить

Выпадение детей из окон: как их обезопасить, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 18:28 Фото: unsplash
Оставление детей без присмотра привело к тому, что в 2023 году в Восточном Казахстане зафиксировано восемь случаев выпадения детей из окон. В областном Департаменте по ЧС рассказали, какие меры безопасности можно принять, сообщает Zakon.kz.

"Основная причина трагедий – оставление детей без присмотра, отсутствие на окнах защитных устройств", – сказал начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Арман Нарурызбаев.

По мнению сотрудников ДЧС, соблюдение определенных правил поможет избежать несчастных случаев с детьми. При этом они подчеркнули, что только родители могут повлиять на создание безопасности своих детей в квартирах и домах.

"Многие родители сами приучают детей смотреть в окно, ставят их на подоконник, чтобы показать природу, птиц, помахать папе ручкой", – отметила психолог ДЧС ВКО Светлана Андрусенко.

ДЧС просит взрослых принять во внимание следующие рекомендации

  • Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок.
  • Не устанавливать мебель вблизи окон.
  • Окна должны быть со специальными защитными устройствами.
  • Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно.
  • Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в ваше отсутствие.
  • Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.
  • Помните, москитная сетка не спасет ребенка от падения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефонам 112, 101.

Ранее сообщалось, что ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома в Актау.

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