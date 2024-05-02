Дети выпадают из окон: как их обезопасить
"Основная причина трагедий – оставление детей без присмотра, отсутствие на окнах защитных устройств", – сказал начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Арман Нарурызбаев.
По мнению сотрудников ДЧС, соблюдение определенных правил поможет избежать несчастных случаев с детьми. При этом они подчеркнули, что только родители могут повлиять на создание безопасности своих детей в квартирах и домах.
"Многие родители сами приучают детей смотреть в окно, ставят их на подоконник, чтобы показать природу, птиц, помахать папе ручкой", – отметила психолог ДЧС ВКО Светлана Андрусенко.
ДЧС просит взрослых принять во внимание следующие рекомендации
- Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок.
- Не устанавливать мебель вблизи окон.
- Окна должны быть со специальными защитными устройствами.
- Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно.
- Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в ваше отсутствие.
- Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.
- Помните, москитная сетка не спасет ребенка от падения.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефонам 112, 101.
Ранее сообщалось, что ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома в Актау.