Мы будем помнить его всегда: Мухамедиулы, Сапиев и Головкин простились с Денисом Теном

От имени Главы государства Арыстанбек Мухамедиулы передал родителям Дениса Тена соболезнования.

На панихиде призёра Олимпийских Игр, жестоко убитого 19 июля в Алматы, с речью выступил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передаёт BNews.kz.

"Сегодня не только Казахстан, но и весь мир скорбит вместе с нами. Мы потеряли не только любящего сына своих изумительных родителей, которые посвятили себя талантливому дитя, мы потеряли прекрасного друга, который особенно трепетно относился к своим близким и окружающим. Мы гордимся, что слово друг, не пустые слова, и имеет сокровенное значение. Мы потеряли личность, которая хотела сделать этот мир добрее и светлее. Великолепный спортсмен, невероятная личность. Мы помним его блестящую речь, помним его прекрасные способности, когда он организовывал легендарное ледовое шоу. Очень больно, что мы потеряли его", - сказал он.

От имени Главы государства Арыстанбек Мухамедиулы передал родителям Дениса Тена соболезнования. Он подчеркнул, что спортсмен сделал огромный вклад в развитии фигурного катания в Казахстане и заверил, что Президент скорбит вместе с ними.

Свои соболезнования выразил и казахстанский боксёр Серик Сапиев.

На панихиде также присутствовал Геннадий Головкин. Накануне он вылетел из Лос-Анджелеса, чтобы успеть проститься с призёром Олимпийских Игр.

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