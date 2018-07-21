Дениса Тена похоронили в поселке Дружба

На место похорон приехало несколько автобусов с желающими попрощаться с фигуристом в последний раз.

Фото : Zakon.kz

Дениса Тена похоронили на кладбище в поселке Дружба, передает Zakon.kz. На место похорон приехало несколько автобусов с желающими попрощаться с фигуристом в последний раз. Люди несут цветы и венки. Ранее прошла гражданская панихида во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Все новости по теме смотрите здесь.

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