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Бауыржан Байбек выразил слова соболезнования семье Дениса Тена в письме

Денис навсегда останется в нашей памяти и сердцах жизнерадостным, добрым человеком, - говорится в письме.

Фото : zakon.kz21 июля 2018, 17:01

Временно исполняющий обязанности акима Алматы Султанбек Макежанов зачитал на церемонии прощания с Денисом Теном слова соболезнования от имени Бауыржана Байбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это невосполнимая утрата для всех нас. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Дениса. Это был выдающийся спортсмен и настоящий патриот, который своим трудолюбием и упорством подавал пример всей молодежи. Денис навсегда останется в нашей памяти и сердцах жизнерадостным, добрым человеком», - зачитал Султанбек Макежанов.

Отметим, в настоящее время аким Алматы Бауыржан Байбек находится в отпуске. Напомним, в Алматы прошла церемония прощания с прославленным фигуристом Денисом Теном. Алматинцы проводили его в последний путь с громкими аплодисментами.

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