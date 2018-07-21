Бауыржан Байбек выразил слова соболезнования семье Дениса Тена в письме
Денис навсегда останется в нашей памяти и сердцах жизнерадостным, добрым человеком, - говорится в письме.
Фото : zakon.kz21 июля 2018, 17:01
Временно исполняющий обязанности акима Алматы Султанбек Макежанов зачитал на церемонии прощания с Денисом Теном слова соболезнования от имени Бауыржана Байбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Это невосполнимая утрата для всех нас. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Дениса. Это был выдающийся спортсмен и настоящий патриот, который своим трудолюбием и упорством подавал пример всей молодежи. Денис навсегда останется в нашей памяти и сердцах жизнерадостным, добрым человеком», - зачитал Султанбек Макежанов.
Отметим, в настоящее время аким Алматы Бауыржан Байбек находится в отпуске. Напомним, в Алматы прошла церемония прощания с прославленным фигуристом Денисом Теном. Алматинцы проводили его в последний путь с громкими аплодисментами.
Все новости по теме читайте здесь
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4929185-c1be2b2cba6b0e0f15f19e99806780c7
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...