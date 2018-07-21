Бауыржан Байбек выразил слова соболезнования семье Дениса Тена в письме

Денис навсегда останется в нашей памяти и сердцах жизнерадостным, добрым человеком, - говорится в письме.

Временно исполняющий обязанности акима Алматы Султанбек Макежанов зачитал на церемонии прощания с Денисом Теном слова соболезнования от имени Бауыржана Байбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это невосполнимая утрата для всех нас. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Дениса. Это был выдающийся спортсмен и настоящий патриот, который своим трудолюбием и упорством подавал пример всей молодежи. Денис навсегда останется в нашей памяти и сердцах жизнерадостным, добрым человеком», - зачитал Султанбек Макежанов.

Отметим, в настоящее время аким Алматы Бауыржан Байбек находится в отпуске. Напомним, в Алматы прошла церемония прощания с прославленным фигуристом Денисом Теном. Алматинцы проводили его в последний путь с громкими аплодисментами.

Все новости по теме читайте здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!