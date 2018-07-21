Глыбой зажало экскаваторщика в Акмолинской области

На месте ЧС задействованы десятки сотрудников экстренных служб.

В Акмолинской области проходит операция по спасению оказавшегося под огромным завалом экскаваторщика, сообщили корреспонденту Sputnik.

По информации ведомства, на месте ЧС задействованы десятки сотрудников экстренных служб и самого предприятия, а также 12 единиц спецтехники, дежурят две кареты скорой помощи. На месте предпринимаются различные варианты, как спасти оказавшегося под завалом в кабине экскаваторщика.

"Работы осложняются тем, что там большой объем горной массы", — сообщил собеседник.

По словам родственников водителя, они получили аудиосообщение о состоянии племянника, оказавшегося под завалом. Пострадавшего придавило горной массой, низ тела полностью зажат, пока мужчина находится в сознании. С ним общается брат, он попросил воды, которую ему доставили, а обратно передал документы.

Инцидент произошел на карьере АО "Altyntau Kokshetau" в Зерендинском районе, в десятке километров от областного центра.

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