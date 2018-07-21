Экскаваторщик провел под завалом 12 часов в Акмолинской области

Пострадавший отправлен на на скорой в больницу.

В Акмолинской области в карьере АО «Altyntau Kokshetau» завершены работы по высвобождению из-под завала сотрудника предприятия, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Altyntau Kokshetau».

Инцидент произошел в первой половине дня. Из-за отслоения горной массы с борта карьера на экскаватор упало несколько кусков породы. Машинист экскаватора оказался зажат внутри машины. АО «Altyntau Kokshetau» незамедлительно начало спасательные работы, на место прибыло руководство компании и компетентные государственные службы. В результате слаженных действий удалось убрать часть породы, чтобы высвободить кабину экскаватора и оказать медицинскую помощь работнику. Оперативно были продолжены технические мероприятия по высвобождению пострадавшего.

На данный момент сотрудник извлечен из кабины, и он направлен в медицинское учреждение. Угрозы жизни нет.

Последствия инцидента в карьере устраняются техническими службами.

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