Поклонники Гречки ополчились на Земфиру

Сама Гречка, по чьему творчеству и внешности Земфира прошлась особо жестко, на певицу совсем не обиделась.

С Гречкой все очень плохо, а с Монеточкой — немногим лучше. Так певица Земфира высказалась о внешности и творчестве своих новых коллег по цеху. Как отреагировали на слова Земфиры оскорбленные исполнительницы и их фанаты, разбирался портал Вести.ru.

Времена "Ариведерчи" и "Девочки с плеером" давно прошли. Земфира сегодня – без малого главное лицо некогда "новой волны" русской рок-музыки и одна из самых влиятельных женщин страны по версии множества авторитетных изданий. От шоу-бизнеса певица намеренно держится в стороне и очень редко дает интервью. Наверное, именно поэтому каждое ее высказывание неизменно привлекает к себе внимание.

"Выскажу мнение. Гречка — очень плохо, — считает Земфира. — Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно, петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит, в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр — тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь, пример — Жанна Агузарова. Удачи обеим".

Свои резкие слова сама Земфира позже объяснила банальным желанием высказаться: мол, слишком много шума вокруг последних. Но тут певица либо лукавит, либо так совпали звезды: буквально накануне сама Монеточка в одном из интервью для YouTube-блога про икону русского рока высказалась неоднозначно. Услышав слова ведущих о том, что Гречку и Монеточку часто сравнивают с Земфирой и Ренатой Литвиновой, Лиза сначала засомневалась, что такое сравнение ей льстит, а затем сказала следующее: "Мне вот честно кажется, что Настя покруче будет!" – "Чем Земфира?" – "Ну, для меня она потруднее, Земфира очень сложный человек, очень закрытый, непонятный".

Пыталась ли автор нашумевшего музыкального альбома "Раскраски для взрослых" Лиза Монеточка специально задеть Земфиру или ненамеренно высказала мысль, задевшую певицу, остается только гадать. Монеточка и Гречка популярны, но в сравнении с уфимской исполнительницей находятся лишь в начале пути. Как убеждены музыкальные критики, любые слова, даже оскорбительные, сказанные в их адрес такими музыкантами, как Земфира, идут им исключительно на пользу.

"Может, ей не стоило таким образом высказываться, на это реагировать, может ей вообще надо было всю эту ситуацию проигнорировать, — комментирует Артур Гаспарян, музыкальный критик. — Потому что в данном случае после этого скандала и после этой перепалки на самом деле акции что Монеточки, что Гречки на вот этой поп-музыкальной бирже, ярмарке тщеславия, шоу-бизнеса — резко подскочили. Тысячи комментариев, все это обсуждают".

Сама Гречка, по чьему творчеству и внешности Земфира прошлась особо жестко, на певицу совсем не обиделась. А даже наоборот, поблагодарила.

"Спасибо большое Земфире за ее мнение, я очень люблю ее творчество и уважаю как человека", — сказала она.

Однако, похоже, обиделись поклонники Гречки, обвинившие Земфиру в лукизме, то есть в дискриминации по внешности. На что певица ответила просто: если человек внешне ей не нравится, то она так и говорит. В свете разгорающегося интернет-скандала пользователи по обычаю разделились на два лагеря: те, кто Земфиру поддержал, и те, кто считают, что ее просто "бомбит", в переводе со сленга – раздражает, вызывает гнев.

"Мне кажется — конечно забомбило, — считает Олег Кармунин, музыкальный критик. — Потому что мы все знаем, что Земфира просто так ничего не говорит. Мне лично хочется вспомнить ее эфир в Антропологии 99 года, когда она была у Диброва и ей позвонила слушательница и сказала, что девушка хорошо поет, но выглядит просто ужасно. И было видно, как Земфира смутилась, как она обиделась и попросила поскорее прервать этот звонок, потому что это было для нее очень неприятно! И Земфира, мне кажется, просто забыла себя в молодости. И, естественно, говорить о внешности — это неприлично!"

Скандалы в шоу-бизнесе — не редкость. Звезд систематически обвиняют в попытках дешевого пиара, однако и это, по мнению критиков, слишком однобоко. Ведь за всеми песнями, клипами, гастролями и успешно продающимися альбомами стоят хоть и талантливые, но все же обычные люди. И ничто человеческое, в том числе и гнев, злоба, разочарование или неприятие, им все-таки не чуждо.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!