Водитель и пассажир скончались на месте.

В ЗКО бензовоз слетел с моста в реку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ibirzha.kz.

Как сообщили в ДВД ЗКО, авария произошла на 52 километре трассы Уральск-Кирсаново. Водитель автомобиля «КамАЗ» не справился с рулевым управлением и слетел с моста в реку Ембулатовка.

Водитель и пассажир скончались на месте.

Экологическое состояние реки после падения в нее бензовоза выясняется.





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