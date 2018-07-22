В ЗКО бензовоз слетел с моста в реку
Водитель и пассажир скончались на месте.
Фото : ibirzha.kz22 июля 2018, 15:01
В ЗКО бензовоз слетел с моста в реку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ibirzha.kz.
Как сообщили в ДВД ЗКО, авария произошла на 52 километре трассы Уральск-Кирсаново. Водитель автомобиля «КамАЗ» не справился с рулевым управлением и слетел с моста в реку Ембулатовка.
Водитель и пассажир скончались на месте.
Экологическое состояние реки после падения в нее бензовоза выясняется.
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