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Пациент с ВИЧ плюнул в рот медсестре со словами "Попробуй поцелуй смерти"

ВИЧ-инфекция не передаётся при помощи слюны.

Фото : Today.kz23 июля 2018, 08:22

28-летний Дивон Минор напал на медработника в больнице Northport Hospital, штат Алабама, США., пишет Лайф.

В судебных записях указано, что ВИЧ-положительный пациент попал в больницу в городе Таскалусе, где стал вести себя буйно и агрессивно, пишет Metro. Парня попытался успокоить персонал. Но потом он всё равно вскочил с каталки и плюнул медсестре в лицо, попав на нос и в рот, и сказал ужасные слова: "Попробуй на вкус последний поцелуй смерти". По какой причине парня госпитализировали — неизвестно.

Согласно Центру по контролю и профилактике заболеваний США, ВИЧ-инфекция не передаётся при помощи слюны. Концентрация вируса там слишком мала, и для хотя бы минимальной угрозы на поверхности кожи или слизистой должны быть ранки и порезы. Несмотря на это, медсестра сразу прошла процедуру обеззараживания, а потом сдала тест, который показал отрицательный результат. Но девушка собирается повторить процедуру через полгода.

Неясно, знал ли Дивон Минор о способах заражения. Сейчас ему предъявили обвинение в нападении с использованием биологической жидкости. Парень находится под стражей, и за него назначен залог 10 000 долларов.


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