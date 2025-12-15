Медсестра заразила десятки пациентов ВИЧ и гепатитом
Фото: Zakon.kz
В Кабардино-Балкарии (Россия) медсестру осудили за заражение более чем 70 пациентов ВИЧ и гепатитом, сообщает Zakon.kz.
По данным РИА Новости, о действиях женщины стало известно после проверки в заведении. Сотрудники использовали нестерильные медицинские изделия, одноразовые изделия несколько раз и допускали другие нарушения.
"В результате 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С, зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией", – сообщается в публикации.
По факту произошедшего возбудили дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Фигурантами стали генеральный директор, врач и медсестра. Последнюю также обвинили в заражении ВИЧ другого человека.
Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Ее приговор еще не вступил в силу.
Преследование остальных фигурантов прекратили, так как истек срок давности.
Ранее сообщалось, что десять человек, включая нападавшего, погибли во время стрельбы на австралийском пляже.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript