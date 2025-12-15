#Казахстан в сравнении
Мир

Медсестра заразила десятки пациентов ВИЧ и гепатитом

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 19:20 Фото: Zakon.kz
В Кабардино-Балкарии (Россия) медсестру осудили за заражение более чем 70 пациентов ВИЧ и гепатитом, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, о действиях женщины стало известно после проверки в заведении. Сотрудники использовали нестерильные медицинские изделия, одноразовые изделия несколько раз и допускали другие нарушения.

"В результате 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С, зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией", – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Фигурантами стали генеральный директор, врач и медсестра. Последнюю также обвинили в заражении ВИЧ другого человека.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Ее приговор еще не вступил в силу.

Преследование остальных фигурантов прекратили, так как истек срок давности.

Ранее сообщалось, что десять человек, включая нападавшего, погибли во время стрельбы на австралийском пляже.

Аксинья Титова
