Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Участницы международного конкурса красоты "Мисс СНГ-2018" приехали в Астану

За 22 года конкурс впервые проводится в Астане.

Фото : Минэнерго23 июля 2018, 09:47

В Астану приехали 19 участниц международного конкурса красоты "Мисс СНГ-2018" из 10 стран, передает Zakon.kz.

Цель конкурса - развитие туризма и культуры между странами-участницами. Конкурсантки прибыли в Астану за несколько дней до финала. За это время они успеют познакомиться с традициями и обычаями казахстанского народа, а также посетят популярные достопримечательности Астаны, примут участие в юбилейных торжествах и благотворительных акциях.

Участницы посетили детский психоневрологический Диспансер "Ңұрлы жүрек", курортную зону Бурабай. Также они проведут товарищеский матч на стадионе "Астана-Арена".

Напомним, что в 2017 году "Мисс СНГ" проходил в столице Армении - городе Ереван. 27 июля в 19.00 на сцене киноконцертного зала "Казмедиа Орталыгы" пройдет Финал международного конкурса.

На конкурсе девушки продемонстрируют национальные костюмы, и дефиле в вечерних нарядах. Конкурс "Мисс СНГ" проходит ежегодно, начиная с 1996 года.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты