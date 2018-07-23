Участницы международного конкурса красоты "Мисс СНГ-2018" приехали в Астану

За 22 года конкурс впервые проводится в Астане.

В Астану приехали 19 участниц международного конкурса красоты "Мисс СНГ-2018" из 10 стран, передает Zakon.kz.

Цель конкурса - развитие туризма и культуры между странами-участницами. Конкурсантки прибыли в Астану за несколько дней до финала. За это время они успеют познакомиться с традициями и обычаями казахстанского народа, а также посетят популярные достопримечательности Астаны, примут участие в юбилейных торжествах и благотворительных акциях.

Участницы посетили детский психоневрологический Диспансер "Ңұрлы жүрек", курортную зону Бурабай. Также они проведут товарищеский матч на стадионе "Астана-Арена".

Напомним, что в 2017 году "Мисс СНГ" проходил в столице Армении - городе Ереван. 27 июля в 19.00 на сцене киноконцертного зала "Казмедиа Орталыгы" пройдет Финал международного конкурса.

На конкурсе девушки продемонстрируют национальные костюмы, и дефиле в вечерних нарядах. Конкурс "Мисс СНГ" проходит ежегодно, начиная с 1996 года.

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