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Участница "‎Мисс Земля-2023" ‎Дильназ Тилаева отправилась на конкурс во Вьетнам

Участница "Мисс Земля-2023" ‎Дильназ Тилаева отправилась на конкурс во Вьетнам Фото: Конкурс "Мисс Земля-2023"
Международный конкурс красоты "‎Мисс Земля-2023" пройдет 22 декабря в Хошимине, Вьетнам. Этот конкурс отличается от типичного конкурса красоты, так как считается международным экологическим мероприятием.

А Казахстан в этом году будет представлять одна из победительниц прошлого года национального конкурса красоты "Miss Qazaqstan-2022" Дильназ Тилаева.

"‎Мисс Земля" – это самый молодой конкурс из "Большой четверки", в которую также входят "Мисс мира", "Мисс Вселенная" и "Мисс Интернешнл". Он проводится с 2001 года на Филиппинах.

"Мисс Земля" считается международным экологическим мероприятием. Цель конкурса – охрана окружающей среды и защита живой природы. Глобальной миссией конкурса "‎Мисс Земля" является привлечение внимания зрителей к проблемам окружающей среды, поэтому победительницы состязания впоследствии принимают участие в различных экологических акциях.

Каждая участница также должна представить свой международный проект по улучшению экологии. По словам оргкомитета национального конкурса красоты "‎Мисс Казахстан", Дильназ Тилаева готовилась к своему выступлению на протяжении нескольких месяцев, а также усердно изучала английский язык, практиковала свое дефиле и регулярно занималась благотворительностью.

Сейчас девушку ждут недели подготовки к конкурсу – уже не на родине, а за границей, а также красные дорожки, туры по образовательным учреждениям Хошимина, экологические активности и конкурс талантов.

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