Казахстанцев среди погибших нет – МИД о взрыве в аэропорту Кабула

16 человек погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула, еще 60 получили ранения.

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали взрыв в аэропорту Кабула, сообщает Zakon.kz.

"По предварительным данным, казахстанцев среди погибших в результате теракта в международном аэропорту имени Хамида Карзая нет. Консулы находятся в тесном контакте с соответствующими органами", - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

16 человек погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула, еще 60 получили ранения. Взрыв произошел в толпе сторонников первого вице-президента Афганистана Абдула Рашида Дустума, когда он на бронированном автомобиле покидал аэропорт. Сам политик, бежавший в 2017 году в Турцию, не пострадал.

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