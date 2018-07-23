Казахстанцев среди погибших нет – МИД о взрыве в аэропорту Кабула
16 человек погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула, еще 60 получили ранения.
Фото : today.kz23 июля 2018, 11:16
В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали взрыв в аэропорту Кабула, сообщает Zakon.kz.
"По предварительным данным, казахстанцев среди погибших в результате теракта в международном аэропорту имени Хамида Карзая нет. Консулы находятся в тесном контакте с соответствующими органами", - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.
16 человек погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула, еще 60 получили ранения. Взрыв произошел в толпе сторонников первого вице-президента Афганистана Абдула Рашида Дустума, когда он на бронированном автомобиле покидал аэропорт. Сам политик, бежавший в 2017 году в Турцию, не пострадал.
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