Глава ДВД Костанайской области взял на особый контроль убийство 18-летней девушки

Назначены судебные экспертизы.

Для раскрытия убийства 18- летней девушки создана специальная оперативно-следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников ДВД Костанайской области, передает "Костанайские новости".

"Оперативно-следственную группу лично возглавил начальник ДВД области Бекет Аймагамбетов. Ход расследования дела взят на особый контроль. В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся следственные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц, назначены судебные экспертизы. Полицией выдвинут ряд версий, проводится отработка территорий и строящихся объектов, изучается видео с камер видеонаблюдения. Опрашиваются водители, проезжавшие в том момент на трассе Костанай-Затобольск. Проверяются лица, состоящие на учете полиции", - сообщают в ДВД.

Тело пропавшей 18-летней девушки обнаружено в лесопосадке. Девушка 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная и неравнодушные люди.

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