Разыскиваемую в Костанае девушку нашли мертвой
Полицейскими начато досудебное расследование.
Фото : inform.kz21 июля 2018, 20:52
Разыскиваемую в Костанае 18-летнюю жительницу Затобольска нашли мертвой в лесопосадках близ Костаная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» по ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
«Тело без вести пропавшей жительницы посёлка Затобольск обнаружено в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону посёлка Затобольск. Полицейскими начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия»,- прокомментировали в ДВД.
Как сообщалось, 18-летняя Дарья Махартова 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная и неравнодушные люди.
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