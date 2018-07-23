На поиски пропавшего в горах мальчика поднят вертолет

Чабан, напугавший ребенка, находится под следствием.

На поиски пропавшего в горах 7-летнего Ернура Садвакаса поднят вертолет ДЧС, а чабан, напугавший ребенка, находится под следствием, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

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Как сообщил руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев, поиски продолжаются.

«Правда военнослужащие, которые должны были участвовать в поисках, сегодня в горы не вышли. Хотя их руководство и обещало предоставить личный состав на розыск, но что-то у них не получилось. Зато ДЧС Алматинской области для поисков мальчика выделен вертолет, который в данный момент совершает облет прилегающей территории. Поиски продолжаются, но пока безрезультатно», – рассказал С. Незнаев.

Что касается чабана, напугавшего мальчика, то выяснилось, что накануне к нему приезжал и гостил сын того чабана, на участке которого и произошел инцидент. Поэтому он и приехал к нему в тот день, чтобы сказать, что у него пропал сотовый телефон. Но не застав на месте мужчину, предъявил претензии к его сыну.

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«Он потребовал, чтобы тот вернул его телефон, а когда мальчик стал все отрицать, чабан схватил его за шиворот и поднял к себе на лошадь. Ребенок начал кричать, и мужчина его отпустил и уехал. По словам других детей, видя все это, самый младший из мальчиков испугался и бросился бежать. Однако сам чабан утверждает, что даже его не видел и отрицает какой-либо контакт с ним. Но признается, что требовал телефон у сына второго чабана», – дополнил свой рассказа С. Незнаев.

К слову, в некоторых СМИ появилась информация о том, что у чабана в этот момент был в руках нож. Но в ДВД эту информацию не подтвердили.

«Нам это доподлинно неизвестно. Дети, дававшие на следующий день показания, то говорили, что нож был, то, что ножа не было. Тем не менее, в отношении чабана, родители мальчика у которого он требовал телефон, написали официальное заявление в полицию. Материал в отношении этого мужчины находится на рассмотрении в райотделе. Скорее всего, его действия будут квалифицированы, как мелкое хулиганство», – подытожил свой рассказ С. Незнаев.

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