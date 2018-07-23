Почему полиция Алматы не имеет права проверять авторынки

ДВД Алматы: Кражи и мошенничество стали профессией.

Ужесточить законодательство за умышленное преступление предлагает заместитель начальника ДВД Алматы по следствию Газиз Нуркаев, передаёт корреспондент BNews.kz.

Как отметил Газиз Нуркаев во время общественных слушаний в Алматы, сегодня в Казахстане кражи и мошенничество стали профессией.

"Есть законодательство, но моё сугубо личное мнение, которое пойдёт вразрез с политикой, я считаю, что за умышленное преступление необходимо ужесточить законодательство. Особенно это касается краж, тех лиц, которые совершают неоднократно (преступления - прим. ред.). В старом законодательстве существовала статья 175 часть 3, где два и более раз привлечённый признавался рецидивистом. К сожалению, в новом законодательстве этого нет. Фактически можно констатировать, что некоторые кражи, мошенничество превратили в профессию", - сказал Газиз Нуркаев.

Читайте также:

Увеличить зарплату полицейским предложили в Общественном совете после смерти Тена

Он рассказал, почему ДВД не проверяет авторынки в Алматы. По словам Нуркаева, для проверки того или иного рынка необходимы показания подозреваемого.

"Чтобы поехать и проверить какой-то рынок или изъять вещественные доказательства, у нас должны быть конкретные показания подозреваемого, что он сбыл (краденый товар - прим. ред.) в тот или иной объект. Те преступления, которые раскрыты и лица задержаны, эти вещественные доказательства изымаем. Если у нас нет прямых показаний, что преступник сбыл товар в тот или иной рынок, бутик, торговый дом, соответственно, у нас нет правовых оснований прийти туда с проверкой", - сказал замначальника ДВД Алматы.

В Алматы проходят общественные слушания с представителями ДВД Алматы после трагической гибели олимпийского призёра Дениса Тена.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!