В Агентстве по делам госслужбы назвали причины нехватки билетов на поезда

Ежедневно на всех поездах РК 1500-1700 билетов находятся в брони для силовых структур и госорганов. Это на всех станциях во всей стране. Нужно уменьшить количество броней - Нурмагамбетов.

Ежедневно на всех поездах РК до 1700 билетов находится в брони для силовых структур и госорганов. Это позволяет спекулянтам оформлять проездные документы со своей надбавкой и продавать их на вокзалах с рук. Об этом сегодня на совещании сказал генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Данияр Нурмагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы неоднократно обращались в МИР. Одна из причин, откуда появляются эти свободные билеты - ежедневно на всех поездах РК 1500-1700 билетов находятся в брони для силовых структур и госорганов. Это на всех станциях во всей стране. Одна из мер, которая действительно помогла бы - это уменьшить количество броней», - сказал он.

По его словам, порядка 80% брони не используется. Но пока существует приказ курирующего министерства (МИР) сделать с этим ничего нельзя.

«В течение последних 5 лет мы писали в МИР РК. Они слышат нас, но, когда доходишь до конкретного министерства и говоришь, уберите брони - никто не соглашается», - отметил Нурмагамбетов.

Вторая проблема отрасли состоит в том, что для бронирования билетов в Казахстане и СНГ используют систему АСУ «Экспресс». Она по мнению чиновника недостаточно гибкая, для оперативного пресечения таких ситуаций.

«Нам поэтому пришлось сделать до начала летнего сезона - внедрили тариф на возврат билетов. 1000 тенге, было определённое возмущение со стороны пассажиров, но нам нужно какие-то меры принимать. Если человек возвращает билет, он должен делать это лично либо с наличием доверенности. Раньше нужно было иметь копию уд.личности по ней купить и продать», - продолжил он.

По его словам, эти меры уже сейчас дали падение в количестве возвратов на 25%.

Татьяна Ковалева, Астана

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