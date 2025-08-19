Названы причины дефицита билетов на поезда

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов 19 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве озвучил, когда решится проблема с дефицитом билетов на поезда в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в летний туристический сезон КТЖ запустила дополнительно 11 пассажирских поездов на Балхаш, Алаколь и Боровое. "Сегодня 87% билетов продаются онлайн. Сейчас масса различных сервисов, которые их реализуют. Но скажу больше: в зимнее время, когда у нас идет спад пассажирских перевозок, мы до 30% парка отстаиваем. При этом людей содержим, платим зарплату, проводим техобслуживание вагонов. То есть вопрос сезонности возникает. И с учетом обновления парка этот вопрос, думаю, будет закрыт", – сказал Талгат Алдыбергенов. С его слов, средняя заполняемость пассажирских вагонов составляет всего 73% по итогам семи месяцев. "То есть в зимний период мы простаиваем, а летом возникает дефицит. Вопрос дефицита билетов к 2030 году решится, когда мы полностью обновим парк. Практика выпуска дополнительных вагонов и поездов нами всегда поддерживается. В этом году особенно. Мы перевезли дополнительно 300 тыс. пассажиров, то есть максимально идем навстречу всем нашим клиентам", – дополнил Талгат Алдыбергенов. Ранее пассажиры из Атырау пожаловались на резкий рост стоимости авиабилетов внутри страны.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: