Автор скандального поста о смерти Дениса Тена готов уволиться из школы

25-летнему учителю математики грозит уголовная ответственность за разжигание межнациональной розни.

В минувшую пятницу, 21 июля, 25-летний Шерхан Байзенов опубликовал в Фейсбуке фотографию убитого автомобильными ворами фигуриста, бронзового призера сочинской Олимпиады Дениса Тена и сопроводил ее надписью, одобряющей его убийц. Далее он написал, что китайцев «следует убивать», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Уральскую неделю.

Этот пост Байзенова сразу же был замечен пользователями Фейсбука, переживавшими в тот момент шок от гибели олимпийского чемпиона, — он вызвал у них крайне эмоциональный отклик. Люди назвали пост учителя из Белеса «фашистским», и тут же стали обращаться в госорганы с требованием привлечь его к уголовной ответственности.

МВД оперативно отреагировало на реакцию сетевой общественности, и в субботу Шерхан Байзенов был доставлен в ДВД ЗКО на допрос. Возбуждено уголовное дело по ст. 174 ч.1 Уголовного кодекса, с него взята подписка о невыезде.

25-летний Шерхан Байзенов преподает математику на казахском языке в школе в поселке Белес. По его словам, негативную реакцию он получил даже от родителей своих учеников, те заявляют, что не будут обучать у него детей. Байзенов готов уволиться из школы, по его словам, он сказал об этом директору школы Азамату Маемеру.

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