Отставка неизбежна - политолог о Касымове

Вероятнее всего предполагать, что смена главного полицейского намечена под общую ротацию в рамках отставки правительства, которая, скорее всего, состоится осенью - Калиев.

По мнению казахстанского политолога Талгата Калиева, отставка министра внутренних дел Калмуханбета Касымова неизбежна. Об этом он написал в своем Telegram канале, передает Zakon.kz.

"Отставка неизбежна. Причем, если раньше министр Касымов мог рассчитывать на мягкое перемещение в Совбез или депутатское кресло, то теперь его карьеру определенно можно считать завершенной. Другой вопрос, когда это случится", - написал Талгат Калиев.

По его мнению, на сегодня вопрос экстренного увольнения главного полицейского власть не рассматривает.

"Главным образом потому, что президент не привык принимать кадровые решения под давлением. Эта практика сложилась еще в далекие 90-е, когда была необходимость проведения непопулярных и жестких реформ. И, надо отдать должное, впоследствии они принесли хорошие плоды. Но, если бы в тот момент отказаться от их проведения в угоду толпе, то мы бы до сих пор топтались на месте", - продолжил он.

По данным политолога, в социальных сетях 91% из 12000 проголосовавших высказываются за отставку министра внутренних дел.

"Это достаточно серьезная с точки зрения репрезентативности выборка, позволяющая охарактеризовать отношение общества. Игнорировать которую нельзя. Настолько, что даже далеко не оппозиционный Общественный совет Алматы единогласно высказался за отставку. Но начавшийся отпуск Главы государства позволяет предполагать, что он не планирует в ближайшие дни увольнять министра. Вероятнее всего предполагать, что смена главного полицейского намечена под общую ротацию в рамках отставки правительства, которая, скорее всего, состоится осенью", - предположил политолог.

По словам Калиева, признаков перерастания недовольства в достаточно массовый протест власть еще не осознает, так как она не привыкла драматизировать ситуацию, отделяя дискуссии в соцсетях от реальных настроений.

"Другой вопрос, что устойчивость темы, нарастающая динамика ее артикулирования и оформление требований об отставке в разработку контуров программы реформ явно свидетельствуют о формировании масс, объединенных общей целью. Дальнейшее игнорирование темы может привести к выявлению в этих группах лидеров, которые способны возглавить протестное движение с широким пакетом политических требований. Поскольку свернуть достигнутый уровень активности вряд ли удастся мерами ситуационного реагирования", - заключил он.

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