Политологи высказались об отставке Правительства

5 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Правительство. Политологи поделились с Zakon.kz мнением, что стало причиной отставки и дали прогноз относительно ближайших событий.

Работало в сложных условиях



С точки зрения политолога Данияра Ашимбаева, отставку правительства ожидали давно, потому что нельзя сказать, что оно было сильно и эффективно. Но с другой стороны, признает политолог, оно работало в сложных условиях и с рядом возложенных на него задач справилось.

Говоря о причинах, политолог отмечает, что в целом, сложная социальная обстановка, ряд непопулярных мер привели к накопившемуся как снежный ком негативу, требующему выхода.



"И я думаю, что президент решил весь этот негатив погасить за счет исполнительной власти. Немало копий было сломано вокруг повышения тарифов, вокруг Бюджетного кодекса. Есть немало и других моментов. И я думаю, в этих условиях глава государства принял решение кабинет обновить и возможно, скорее всего, сегодня будет какой-то комментарий со стороны главы государства", – предполагает Данияр Ашимбаев.

Произошла лишь смена правительства

А политолог Марат Шибутов считает, что причинами отставки правительства могут быть результаты его работы, которые не устроили главу государства.

"Произошла только смена правительства и не более. И это было ожидаемо давно", – говорит Шибутов.

Он считает, что 7 февраля на расширенном заседании будет определен новый состав правительства. При этом политолог не думает, что он сильно будет меняться.

Прогноз: смена правительства произойдет на 30-40%



Как отметил политолог Уразгали Сельтеев, правительству Алихана Смаилова давно пророчили отставку. При этом он признал, что в целом с некоторыми своими задачами оно справилось.

"По всей видимости, президент исходил из того, что отставка Кабмина не должна быть реакционным решением на какое-то резонансное событие или какой-то конкретный кризис. И в целом это правительство, которое можно назвать посткантарское, со своими задачами по удержанию экономики в допустимых пределах справилось удовлетворительно", – отмечает политолог.

Говоря о причинах отставки Кабмина Смаилова, политолог напомнил, что в сентябре прошлого года президент в своем Послании народу Казахстана, по сути, представил контуры – какой должна быть новая экономическая модель страны. А конкретными шагами, наполнением, должно было заниматься правительство. И, по мнению политолога, за пять месяцев этого не случилось.

"Понятно, что теперь какую-то тактику действий представит сам президент. И, соответственно, поставленные им задачи лягут на плечи нового правительства, которое обновится, скорее всего, на 30-40%", – говорит политолог.

Уразгали Сельтеев указал на ряд моментов, которые следует учесть новому Кабмину.

"Проблема в том, что у нас в аппарате, в финансово-экономическом блоке нет ни полноценных теоретиков-стратегов, у которых должно быть видение формирования новой экономической модели, нет ни опытных практиков, кто мог бы это реализовать," – отмечает эксперт.

Вторая ключевая проблема, по его мнению, заключается в том, что в Казахстане постепенно ослабел контроль центральной власти над региональной.

"Я думаю, что центр должен быть заинтересован в том, чтобы в регионах у нас были сильные маслихаты, которые будут реально контролировать работу акиматов. Иначе мы снова возвратимся к тому, от чего уходили. Ну и потом, правительство затянуло с разработкой Бюджетного кодекса. По Налоговому кодексу, я считаю информационно-разъяснительную работу провалили, и тем самым создали напряженность в предпринимательской среде", – говорит Уразгали Сельтеев.

Политолог предположил, что в связи с этим, отставка, прежде всего, коснется министров финансово-экономического блока, а также социального блока, и, в первую очередь, министра здравоохранения и министра просвещения.

Резюмируя, политолог подчеркнул, что на текущий момент нужна серьезная встряска госаппарата, перезагрузка всей системы исполнительной власти. В Казахстане провели выборы Президента, выборы в Мажилис, маслихаты. Теперь настала очередь правительства. Это необходимый шаг. Просто был вопрос времени, когда это произойдет, говорит эксперт.