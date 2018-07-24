Самое длинное лунное затмение века казахстанцы увидят 27 июля
Казахстанцы смогут наблюдать явление "кровавой луны" в 23:13 по времени Астаны.
27 июля казахстанцы станут свидетелями уникального астрономического явления, во время которого произойдёт самое продолжительное лунное затмение века, передает Zakon.kz.
В этот раз Луна будет оставаться в тени Земли рекордно долго — один час 43 минуты, а общая продолжительность теневого затмения составит около четырех часов.
Из-за благоприятных погодных условий, явление будет полностью открыто для обзора во всех частях света, кроме Северной Америки. В Южной Америке, Западной Африке и Европе оно совпадёт с восходом Луны.
Для полного эффекта специалисты рекомендуют смотреть за лунным затмением на открытой местности или забраться повыше.
Небесное шоу начнется в 23:13 по времени Астаны.
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