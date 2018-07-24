Ушел из жизни легендарный судья Владимир Приходько

Владимир Петрович судил финалы Олимпийских игр по водному поло в Атланте, в Сиднее, финал Чемпионата мира в Риме.

22 июля, на 70-м году после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни один из лучших судей СССР, легендарный судья мирового водного поло, судья международной категории ФИНА, Заслуженный тренер Республики Казахстан, Владимир Петрович Приходько, передает Zakon.kz со ссылкой на Республиканский центр водных видов спорта.

Владимир Петрович судил финалы Олимпийских игр по водному поло в Атланте (мужчины, 1996 год), в Сиднее (женщины, 2000 год), финал Чемпионата мира в Риме (1994 год).

"Федерация водных видов спорта Республики Казахстан скорбит вместе со всем ватерпольным миром, и выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Петровича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении центра.