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Ушел из жизни телеведущий Владимир Рерих

Владимир Рерих Фото: Ратель
На 66-м году жизни скончался бывший генеральный директор ТРК "Хабар" Владимир Рерих, сообщает Zakon.kz.

Информацию смерти подтвердила бывшая жена Дана Нуржигит.

Владимир Рерих родился в Талдыкоргане. С 1987 по 1994 год он работал помощником режиссера и редактором в киножурнале "Советский Казахстан". Затем занимал различные должности в киностудии "Казахфильм". С 1996 по 2003 год работал в агентстве "Хабар", а с 2006 по 2011 год был генеральным продюсером Евразийского медиафорума. Также он был автором и ведущим телепрограммы "Поздний Рерих" на канале "Хабар".

В 2012 году Рерих переехал в Германию. В последнее время он занимался своим авторским проектом на YouTube.

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