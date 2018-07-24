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Установлены лица, которым планировались сбыть автозеркала с машины Тена

В их отношении проводятся соответствующие мероприятия - Жакупов.

Фото : из открытых источников24 июля 2018, 15:21

На брифинге в МВД заместитель главы ведомства Рашид Жакупов рассказал, что уже установлены лица, которым подозреваемые в убийстве фигуриста Дениса Тена планировали сбыть автозеркала, передает корреспондент Zakon.kz.

"В настоящее время мы имеем показания лиц, кому они планировали сбыть автозеркала. В отношении тех лиц, тоже проводятся следственные мероприятия", - пояснил он.

Отвечая на вопрос по поводу множества жалоб о невозможности дозвониться до службы "102", Р. Жакупов отметил, что это связанно в первую очередь с загруженностью линий.

Также представитель МВД добавил, что в дежурные части полиции поступает очень много звонков, вообще не связанных с деятельностью полицейских.

"Народ считает, что полиция должна ответить на те или иные вопросы", - уточнил он.

Вместе с тем, комментируя вопрос о том, как были установлены подозреваемые в убийстве Д. Тена, вице-министр заверил, что эти методы достаточно "эффективны".

Ксения Давыдова, Астана.


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