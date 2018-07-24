Кишечную палочку обнаружили в поезде Уральск – Алматы

Поезд проверяли прокуроры.

Кишечную палочку обнаружили в поезде, следующем из Уральска в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Поездка в плацкартном и в вагоне-купе - испытание с риском для здоровья. Поезд Уральск - Алматы проверяли прокуроры. Выявленное нарушение можно назвать вопиющим: четыре факта кишечной палочки. Как выяснилось, причина в некачественной уборке. Происшествие рассмотрели на Совете по этике Западно-Казахстанской области и решили, что проблема - в людях, а точнее в их некомпетентности.

Болат Исаков, председатель Совета по этике:

- Совет рекомендовал привлечь Батырова, руководителя управления охраны общественного здоровья на транспорте, к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и отсутствие должного контроля за работой подчиненных.

Айткали Батыров в своё оправдание заявил, что брать пробы в вагонах его подчиненные имеют право только тогда, когда поезд находится на стоянке, а этого времени явно недостаточно для тщательной проверки.

Айткали Батыров, руководитель управления охраны общественного здоровья на транспорте Уральска:

- Раз в пассажирском поезде едут люди, то обязательно там эта кишечная палочка присутствует. Я не собираюсь оспаривать, правильно или неправильно мне объявили выговор. Нужно было привлечь проводников этих вагонов, начальника поезда и само юридическое лицо за отсутствие контроля надлежащего, за качество проведения уборки.

Это не первый случай, когда санитарное состояние поезда оставляет желать лучшего. Недавнюю поездку из Алматы в Кызылорду Данияр Батырбаев запомнит надолго. По словам мужчины, люди спасались от духоты веерами и обливались водой. Еда, взятая в дорогу, за считаные часы испортилась от жары.

Данияр Батырбаев, житель Уральска:

- Мы прошлись до вагона-ресторана и обратно, и всего в двух вагонах был кондиционер. Все остальные вагоны были без кондиционеров. Люди лежали просто, вот прям жалко смотреть. Постель их, несмотря на то, что она вроде как новая, но там такие пятна, просто разводы. Либо плохо отстирали, либо вообще не стирали. Камера пыток на колесах.

Несколько лет назад репутация казахстанских железнодорожников пошатнулась и из-за поезда Астана - Мангышлак. Вагон буквально кишел тараканами. Усатых попутчиков зафиксировали на видео шокированные пассажиры.

Чтобы убедиться, что сейчас таких фактов нет, инспекторы Комитета транспорта проверили состояние 27 пассажирских поездов страны. Но результаты оказались неутешительными.

Данияр Коспабаев, руководитель Управления железнодорожного транспорта Комитета транспорта МИР РК:

- Проверено около 27 поездов всех перевозчиков. Выявлено 260 нарушений, в том числе выявлены нарушения неисправности систем кондиционирования, внутреннего оборудования, санитарного состояния, в том числе и постельного белья. Выставлены штрафные санкции на 12 миллионов тенге.

Штрафы заплатят, но когда будут устранены нарушения и как сделать, чтобы они не повторялись? Похоже, вопрос о соответствии железнодорожного транспорта требованиям времени и существующим стандартам остается болезненным и трудно решаемым как для пассажиров, так и для перевозчиков.

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