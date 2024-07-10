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Кишечную палочку нашли в трех детсадах Байконура

Школьная столовая, еда, буфет, школьные повара, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 20:20 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Свыше 500 нарушений санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований выявили прокуроры в дошкольных организациях, сообщает Zakon.kz.

По данным прокуратуры области, в трех детских садах города Байконур выявлена группа кишечных палочек. Об этом стало известно в результате проверки и микробиологического исследования пищевых продуктов (сырые овощи, домашняя лапша) и кухонной утвари: посуды, хлебных досок и т.д.

Аналогичный факт выявлен в одном из детских садов Сырдарьинского района.

"Кроме того, в двух детских садах Жалагашского района выдавались кондитерские изделия (печенье) и молочные изделия (сметана) с истекшим сроком годности. Четыре дошкольных учреждения Шиелийского района по сей день работали без санитарно-эпидемиологических заключений", – сообщается в сообщении прокуратуры.

Вместе с тем в детских садах Кызылорды, Байконура, а также образовательных учреждениях Сырдарьинского, Кармакшинского и Жалагашского районов государством оплачивались услуги за детей, которые фактически отсутствовали без уважительных причин. В организациях не было справок по болезни, заявлений от родителей.

"В результате чего из бюджета необоснованно выплачены средства в размере 22 млн тенге", – уточнили в прокуратуре Кызылординской области.

Кроме того, установлено, что в Сырдарьинском районе работали с детьми неквалифицированные специалисты с поддельными документами – дипломы были фальшивыми.

"Материалы зарегистрированы в Книге учета заявлений, сообщений и направлены для производства расследований в ОП Сырдарьинского района", – заключили в прокуратуре.

1 июля стало известно, что в Казахстане введут аккредитацию детских садов. Министерство просвещения подготовило поправки в требования, предъявляемые к аккредитационному органу в сфере среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

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