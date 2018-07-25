Пропал легкомоторный самолет, вылетевший из Новосибирска в Томск

В МЧС сообщили, что самолет не прибыл в конечный пункт назначения в установленное время.

Легкомоторный самолет Cirrus, который вылетел из аэропорта "Северный" Новосибирска в Томск, в установленное время не прибыл в место назначения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"25 июля в 08:05 [04:05 мск] поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет Cirrus вылетел из аэропорта "Северный" Новосибирск, следовал в аэропорт Томска. В установленное время в конечный пункт назначения самолет не прибыл", - говорится в сообщении.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту пропажи легкомоторного самолета. На борту, по предварительным данным, находился только пилот, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. "Проводится проверка. На борту, по предварительным данным, находился один человек, пилот", - сказал собеседник агентства.

Собственник самолета устанавливается.

Как уточнили в главном управлении МЧС России по Новосибирской области, поиски самолета организованы на береговой линии на акватории реки Обь от поселка Мочище Новосибирского района до деревни Пристань-Почта Колыванского района. Кроме того, подана заявка в УФСБ по Новосибирской области для определения местонахождения сигнала сотового телефона пилота пропавшего самолета. В готовности к вылету и проведению поисковых работ Ми-8 находятся шесть человек - три члена экипажа и три спасателя авиационного спасательного центра.

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