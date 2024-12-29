Легкомоторный самолет разбился в ОАЭ

Главное управление гражданской авиации ОАЭ заявило о том, что два человека погибли во время крушения легкомоторного самолета у побережья эмирата Рас-эль-Хайма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет информационное агентство WAM, легкомоторный самолет, принадлежавший авиационно-спортивному клубу "Аль-Джазира", потерпел крушение в водах Персидского залива у побережья эмирата Рас-эль-Хайма.

Согласно данным издания, в результате происшествия погибли пилот самолета и пассажир.

Власти продолжают расследование для установления причин крушения воздушного судна.

Boeing 737 компании Jeju Air летел из Бангкока и разбился при посадке в аэропорту Муан в 288 км к юго-западу от Сеула. Из-за неисправности шасси самолет пытался приземлиться на фюзеляж. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и взорвался.

