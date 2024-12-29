#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
521.81
543.67
5.05
Мир

Легкомоторный самолет разбился в ОАЭ

легкомоторный самолет разбился в ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 21:08 Фото: pixabay
Главное управление гражданской авиации ОАЭ заявило о том, что два человека погибли во время крушения легкомоторного самолета у побережья эмирата Рас-эль-Хайма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет информационное агентство WAM, легкомоторный самолет, принадлежавший авиационно-спортивному клубу "Аль-Джазира", потерпел крушение в водах Персидского залива у побережья эмирата Рас-эль-Хайма.

Согласно данным издания, в результате происшествия погибли пилот самолета и пассажир.

Власти продолжают расследование для установления причин крушения воздушного судна.

Boeing 737 компании Jeju Air летел из Бангкока и разбился при посадке в аэропорту Муан в 288 км к юго-западу от Сеула. Из-за неисправности шасси самолет пытался приземлиться на фюзеляж. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и взорвался.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Алиев заявил о приостановке полетов из Азербайджана в 10 городов России
Мир
19:14, Сегодня
Алиев заявил о приостановке полетов из Азербайджана в 10 городов России
Умер основатель американской сети платного телевидения HBO Чарльз Долан
Мир
18:47, Сегодня
Умер основатель американской сети платного телевидения HBO Чарльз Долан
Акула напала на двух туристов у побережья курортного города в Египте
Мир
18:18, Сегодня
Акула напала на двух туристов у побережья курортного города в Египте
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: