Трюки Тома Круза: правда или сказки маркетологов?

Американский актер не боится, что продюсеры запретят ему сниматься в экстремальных сценах. Ведь он сам — продюсер.

26 июля в прокат выходит шпионский боевик "Миссия невыполнима: Последствия", где Том Круз готовится вновь удивить всех самоличным исполнением смертельных номеров. ТАСС рассказывает, какую роль в подвигах голливудской суперзвезды играют рекламный вымысел, компьютерная графика и меры безопасности.

Тому Крузу уже 56 лет, но в каждой новой "Миссии" количество его трюков только растет — кажется, что менее стойкий человек на его месте самоуничтожился бы за пять секунд. Мало кого волнует сюжет этих блокбастеров (в "Последствиях" он сведется к запутанной беготне за бомбами), зато всем интересно, какой опасности подвергнет себя неугомонный актер на этот раз.

В результате большая часть рекламной кампании строится на кадрах и роликах со съемочной площадки, анонсирующих новые безумства Круза. В насыщенную программу шестой "Миссии" входят воздушные пируэты на вертолете, падение с него, скайдайвинг, парижская езда на мотоцикле без шлема по встречке и прыжки по крышам зданий. Особый акцент делается на последнем: хоть это и далеко не самое сумасбродное достижение в послужном списке Тома, но именно скача, как ямакаси, он умудрился сломать ногу. В итоге производство картины застопорилось на семь недель. Когда лодыжка Круза подзажила, он вернулся к съемкам эпизодов попроще, а еще через несколько месяцев вновь взялся за трюки.

Строго говоря, возможность подобных травм — основная причина, почему рисковые сцены отдают на откуп каскадерам, а актеров прячут в трейлерах от греха подальше. Простои крайне разорительны. Продюсеры были бы рады и Круза при малейшей угрозе запирать в комнате с мягкими стенами, но проблема в том, что он сам — продюсер, милостиво разрешающий себе все, что душа прикажет. Том убежден, что зрители вовлекаются в фильм гораздо сильнее, когда знают, что в кадре все по-настоящему, а не нарисовано на компьютере.

Когда ему пытаются что-то запретить, он устраивает скандалы, топает ногами и запугивает всех бойкотом постановки. По идее, страховые агентства должны бегать от него как от чумного, но даже с ними удается найти общий язык — просто это и правда очень дорогого стоит. Об этом не говорят так много, но Круз ведь и всех своих коллег-актеров заставляет по возможности совершать трюки самим.

Том Круз и дублеры

В преддверии шестой "Миссии" Uber выпустил шуточный вирусный ролик про дублера Круза, которому от безделья пришлось стать бомбилой. В действительности Том не отбивает хлеб у каскадеров и крайне активно их использует. Первые три фильма "Миссия невыполнима" гораздо меньше стеснялись прибегать к компьютерным спецэффектам, как к аттракциону, и не выпячивали выполнение трюков Крузом так сильно. Он и тогда стремился совершать большинство из них их самостоятельно, но самые отчаянные выходки оставались в компетенции профессионалов. В частности, основную часть карабканья по утесам в начале второй "Миссии" Том осилил сам под надзором скалолаза Рона Каука, но сложнейшие участки доверили дублеру Киту Кэмпбеллу.

С четвертой части, "Протокола Фантом", Круз настаивает на большей реалистичности и на выполнении всех трюков своими силами. Впрочем, даже после этого дублеры не отправились на раннюю пенсию. Каждая авантюрная идея тщательно репетируется и тестируется сначала на них, а уже потом на актере. За тренировки Тома и его безопасность в последние годы отвечает координатор трюков Вэйд Иствуд.

Насколько это опасно

Дома повторять точно не стоит. Круз маниакально тренируется и оттачивает навыки, необходимые для той или иной эскапады. Для подводной сцены в "Племени изгоев" он занимался с фридайверами, чтобы задержать дыхание на шесть минут. Для "Последствий" Том выучился управлять вертолетом и получил соответствующие права, набрав необходимые 2000 летных часов (самолеты ему уже давно покорились). Большинство стран пришло в ужас от планов кинематографистов, и только Новая Зеландия позволила им снимать, паря так низко и близко к каменистым поверхностям.

В знаменитой сцене из первой части Круз свисал с потолка на кабелях. Видимо, ему настолько понравилось, что с тех пор он с ними не разлучен. Последующие картины изобилуют эпизодами, где Том творит что-нибудь удалое на головокружительной высоте: карабкается на небоскреб Бурдж-Халифа (восемь съемочных дней он болтался в 500 метрах от земли), цепляется за дверь взлетающего самолета или срывается с вертолета. Во всех случаях Круза обязательно берегут страховочные тросы, хотя на экране они затираются графикой.

Печально закончившийся для его ноги прыжок с крыши на крышу тоже снимался с двумя кабелями, закрепленными у него на спине. Когда Том повисает на краю здания, руки у него даже не напрягаются: его надежно держит трос. Джеки Чан в своей бурной молодости обходился без подобной роскоши (хотя даже он был вынужден временами использовать дублеров в американских фильмах, а ходят слухи, что иногда и в гонконгских). Зато Круз даже со сломанной лодыжкой нашел в себе силы подтянуться и целеустремленно продолжить погоню вприскочку на одной ноге — кадр остался в финальном монтаже.

Где тросы точно не пригодились, так это в сцене скайдайвинга: Том выпрыгнул из самолета с высоты 7,5 км, а вместе с ним каскадер с камерой, зафиксированной на голове. Цифровые спецэффекты помогли драматизировать этот момент: в кино агент Итан Хант сигает в бушующую грозу с молниями, в то время как настоящие погодные условия были куда как более спокойными.

Кропотливо распланированные меры безопасности делают свершения Круза ближе к экстремальному спорту, чем к фаталистичному вызову судьбе. Тем не менее предусмотреть все невозможно, а несчастные случаи происходят как в жизни, так и на съемках: год назад погиб каскадер Джой Харрис на площадке "Дэдпула 2". Для лихачеств Тома все равно требуется недюжинное мужество и мастерство. По большому счету, ему даже тяжелее, чем каскадерам: если от тех просто требуется исполнить трюк, то Круз должен помнить, что на его лице сфокусирована камера, и еще и отыгрывать своего персонажа в самые напряженные мгновения.

Николай Долгин

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