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Дочь Тома Круза отказалась от его фамилии

Дочь Тома Круза отказалась от его фамилии, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 01:04 Фото: Instagram/tomcruise
Дочь голивудского актера Тома Круза и его бывшей супруги Кэти Холмс, Сури, решила отказаться от фамилии отца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six, в пятницу, 21 июня, девушка отметила окончание школы и получение диплома вместе со своей матерью. Том Круз не присутствовал на церемонии. Издание отметило, что в брошюре выпускного она была указана как Сури Ноэль

Известно, что дочь Тома Круза решила прекратить общение с отцом после достижения совершеннолетия.

Круз и Холмс были в браке с 2006 по 2012 год. После развода актриса получила полную опеку над дочерью, а Круз — право на посещение. Кэти Холмс была против общения Сури с отцом из-за его интереса к сайентологии. В последние годы актер практически не поддерживал контакт с дочерью.

Ранее сообщалось, что Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр-2024. 

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