Пострадавшая при обвале грунта на пляже в Актобе рассказала подробности происшествия

Мы выезжаем на природу не для того, чтобы напиться. Мы поехали, чтобы отдохнуть - пострадавшая.

Актюбинка Анастасия Хорохорина вместе с семьей 22 июля поехала отдыхать на актюбинское водохранилище, выбрали платный пляж «Инжу», передает корреспондент "Диапазона".

- Всегда ездили в другое место, а в этот раз решили поехать на актюбинское водохранилище. Выбрали платный пляж, потому что думали, что там безопасно, - рассказала пострадавшая, - приехали к открытию, разложились, сидели в бунгало с детьми, кормили их. Это все случилось в одну секунду, разом все упало на нас, ничего слышно не было. Было страшно. Под обвалом оказались двое детей и четверо взрослых. Мою дочь завалило. Мы взрослые в завале по грудь оказались. А две маленькие девочки полностью оказались под завалом. Их откапывали наши родные и отдыхающие. Травмы получили все. У одной девушки разрыв связок на позвоночнике, у второй внутренняя гематома. У меня сильный ушиб и растяжение. И еще у одной мамы травмы были. Но самое главное детки. Их выкапывали из под завалов. Девочка Злата, ей всего 10 месяцев, она сейчас в реанимации. У нее сдавлено легкое, перелом обеих ключиц и плеча. Моя дочь чудом не получила переломов, но у нее ссадины на лице и сильный испуг. Одна часть лица отекшая была. Сильный шок и испуг у детей. Мужья никак в себя прийти не могут. Вы представьте ребёнка своего откапывать. Врагу не пожелаешь. Мы сейчас все молимся за здоровье Златы. Хочу поблагодарить тех, кто помогал нашим мужьям нас и деток вытаскивать.

Читайте также:

На отдыхающих на пляже обвалился грунт в Актюбинской области

Анастасию возмутили комментарии в соцсетях, люди пишут, что возможно родители сами не следили за детьми, пили спиртное.

- Это все неправда. Мы выезжаем на природу не для того, чтобы напиться. Мы поехали, чтобы отдохнуть. Всегда придумываем разные конкурсы, чтобы весело было и взрослым, и детям. Никто спиртное не пил, - говорит Анастасия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!