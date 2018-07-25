Как пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть

Для здоровья вредны не сами кондиционеры, а незнание простейших правил их использования.

Кондиционеры давно вошли в нашу жизнь и повседневно используются в офисах, квартирах и автомобилях. Но если для одних этот прибор становится спасением в летнюю жару, то для других – источником дискомфорта и простудных заболеваний. Более того, существует мнение, что кондиционеры являются переносчиками опасных бактерий, а также сушат в помещении воздух, что не лучшим способом сказывается на состоянии кожи и легких. Насколько обоснованы такие слухи, и как правильно пользоваться кондиционером без вреда для здоровья, попытался разобраться Zakon.kz.

Температура и расстояние

Как отмечают медики, организм человека не приспособлен к резким перепадам температуры, а потому разница в помещении и на улице не должна превышать 8-10°С. Более резкие перепады могут привести к ослаблению иммунитета, острым респираторным, а то и более серьезным заболеваниям, типа пневмонии. Оптимальным же вариантом является охлаждение воздуха в помещении на 3-5°С.

Наиболее комфортным температурным режимом для организма считается 24-26°С. Хотя этот показатель может немного варьироваться от индивидуальных особенностей человека. Но в любом случае не рекомендуется опускать температуру воздуха в комнате ниже 20°С.

Также следует помнить, что опасно находиться ближе 3 метров от работающего кондиционера. Именно в пределах этой территории создается более низкая температура и наивысшая подвижность воздушных масс.

Кроме того, потоки холодного воздуха из сплит-системы не должны быть направлены прямо на человека, а плавно идти вдоль стен или потолка. Поэтому никогда не устанавливайте аппараты над рабочим столом или кроватью.

Также, чтобы не заболеть, стоит привыкать к понижению температуры постепенно. Не включайте кондиционер до вашего появления в комнате, и старайтесь не заходить в охлажденную комнату сразу после прогулки по летней жаре. Такой же рекомендации лучше придерживаться и при выходе из охлаждаемого помещения на улицу. Как уже было сказано выше, человеческий организм не любит резких перепадов температур.

Засушливость и влажность воздуха

В словах о том, что кондиционер делает воздух в помещении сухим, есть немалая доля правды. Как и в том, что у людей, которые подолгу работают или отдыхают в таких помещениях, страдают кожа, слизистые глаз и верхних дыхательных путей. Могут появиться такие симптомы, как сухость в носу и глазах, першение или боль в горле, сухой кашель.

Чтобы избежать подобных последствий от работы кондиционера, достаточно предпринять довольно простые меры. Можно приобрести увлажнитель воздуха, а можно просто ставить открытую посуду с водой (например, аквариум или комнатные фонтанчики), либо вешать влажную ткань в комнате или офисе, где работает кондиционер.

Еще одно распространенное мнение о вреде кондиционеров заключается в том, что фильтры кондиционеров якобы отбирают из воздуха частички с отрицательными зарядами, которые полезны для человеческого организма. Однако, по мнению специалистов, все это вымысел чистой воды.

Фильтры, которыми оснащены оконные кондиционеры и сплит-системы представляют собой сеточку с мельчайшими просветами, которые не способны задерживать частицы с отрицательными зарядами, а предназначены для очищения воздуха от микроскопических клещей, шерсти домашних питомцев и пыли летающей в воздухе. Это их свойство наиболее актуально для людей, страдающих от аллергии на такие раздражители.

Правда следует помнить, что если вовремя не менять фильтр, то он утратит все свои полезные свойства и начнет пропускать весь мусор, который будет поступать обратно внутрь помещения. Более того, грибки и бактерии, попавшие внутрь кондиционера, будут очень быстро размножаться в условиях комфортной для них влажной внутренней среды.

Поэтому кондиционер обязательно следует очищать от скопившейся внутри грязи хотя бы раз в две недели и своевременно заменять находящиеся внутри них фильтры. Как правило, их срок годности заканчивается через три месяца после начала работы. В некоторых современных системах кондиционирования фильтры рассчитаны на более долгий срок службы, но и они нуждаются в периодической очистке. Поэтому рекомендуется вызывать мастера спустя три года после установления системы, а затем делать это ежегодно.

Распространение вредоносных бактерий

Еще с тех времен, как появились первые кондиционеры, за ними закрепилась репутация разносчиков инфекций. И справедливости ради стоит отметить, что раньше оно так и было из-за смесительных камер, где воздух из помещения, зараженный вирусом гриппа или других возбудителей ОРВИ, перемешивался с воздухом с улицы и подавался обратно в комнату. В современных системах эти камеры заменены рекуператорами, благодаря которым потоки подаваемого и удаляемого воздуха не контактируют между собой. То есть, зараженный микробами воздух удаляется из помещения и заменяется чистым.

Но при этом не стоит забывать и об обычных мерах гигиены. Ведь, как правило, используя кондиционер в помещении или в автомобиле, мы закрываем все окна и двери. Что создает все условия для скопления и распространения различных вирусов в помещении.

Поэтому, как бы ни было жарко на улице, следует хотя бы каждые три-пять часов на полчаса-час останавливать работу охладителя и проветривать автомобиль, офис или квартиру. Это не только поможет избавиться от микробов, но и наполнит помещение кислородом. Да и вообще лучше не зацикливаться на одних только кондиционерах, но и пользоваться иногда обычными вентиляторами. Ведь они тоже неплохо охлаждают и продувают воздух, работая при открытых дверях и окнах.

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